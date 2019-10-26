RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 октября

15:35
В ГПУ дали неожиданный прогноз по делу "ПриватБанка"
14:58
Десятки убитых и раненых: появись данные о крупных потерях боевиков ЛДНР в октябре
14:33
Суд принял решение по заммэру Днепра, подозреваемому в хищениях
14:11
У тебя оружие забрать? Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС на Донбассе, видео
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
13:30
Никак не уходит: сеть взорвалась забавными фотожабами из-за тумана в Киеве
12:57
Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни
12:42
Под Одессой совершили дерзкий поджег авто топ-таможенника: все попало на видео
12:35
В Киеве обнаружили жуткую находку возле метро: опубликованы фото
12:06
Как будет проходить верификация выплат в Украине: важные подробности
11:57
Появились новые подробности и первые фото с места кровавой бойни в воинской части России
11:55
55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд принял решение по заммэру Днепра, подозреваемому в хищениях

суббота, 26 октября 2019, 14:33
переглянути новину українською

Дзержинский районный суд Кривого Рога отправил заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Имя чиновника в прокуратуре не сообщили, однако, по данным журналистов "Радио Свобода", речь идет именно о Михаиле Лысенко.

Напомним, 16 сентября правоохранители объявили Лысенко в розыск. Он скрывался от следствия в зарубежной командировке. Однако 25 октября Лысенко задержали в аэропорту Харькова.

По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре. Именно из-за этого моста возник спор между мэром Днепра Борисом Филатовым и президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: