Суд принял решение по заммэру Днепра, подозреваемому в хищениях

Дзержинский районный суд Кривого Рога отправил заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Имя чиновника в прокуратуре не сообщили, однако, по данным журналистов "Радио Свобода", речь идет именно о Михаиле Лысенко.

Напомним, 16 сентября правоохранители объявили Лысенко в розыск. Он скрывался от следствия в зарубежной командировке. Однако 25 октября Лысенко задержали в аэропорту Харькова.

По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре. Именно из-за этого моста возник спор между мэром Днепра Борисом Филатовым и президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.