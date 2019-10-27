Гиркин, капут: в сети показали видео с топ-военными Путина в Крыму

В сети появилось новое доказательство присутствия российских военнослужащих в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Хмурый, Бес и Керчь в Крыму. Тост ("Гиркин капут") поднимает полковник Геранин - куратор Беса в 2014 г.", - говорится в подписи к кадрам.

На них действительно военные поднимают тост со словами: "Гиркин капут!" и тут же со смехом исправляются, говоря: "Гитлер капут!"

Как сообщал "Апостроф", российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине".

Также ранее экс-главарь ДНР Александр Бородай рассказал о подлом сценарии России для Украины.