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Освобожденный из плена украинский моряк отпраздновал свадьбу: яркие фото

воскресенье, 27 октября 2019, 08:32
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Фото: Facebook Марина Савченко

Украинский военный моряк Виктор Беспальченко, который находился в российском плену и был освобожден в рамках обмена 7 сентября, женился на своей возлюбленной Татьяне Шевченко.

Об этом сообщил в Facebook адвокат украинских моряков, находившихся в плену, Николай Полозов.

"На свадьбе украинского военного моряка Виктора Беспальченко и его нареченной Татьяны", – подписал Полозов опубликованное фото с церемонии бракосочетания.

Отметим, Беспальченко и его невеста Татьяна Шевченко планировали отпраздновать свадьбу еще в апреле 2019 года, однако в ноябре 2018-го моряк вместе со своими товарищами был захвачен российскими силовиками в Керченском проливе.

Несмотря на это, пара расписалась в конце марта 2019 года, пока Беспальченко еще находился в плену в России. После освобождения из плена моряк пообещал устроить празднование на свободе в Украине.

Как сообщал "Апостроф", масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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