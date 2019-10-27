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Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз на 27 октября в Украине

воскресенье, 27 октября 2019, 06:20
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Фото: eg.ru

В воскресенье, 27 октября, в Украине ожидается усиление ветра и снижение температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Теплее всего будет на западе страны. В частности, во Львовской области дневная температура будет на уровне 20-22 градусов тепла. Также тепло будет в Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В большинстве других регионов дневная температура составит 15-19 градусов днем и от 5 до 8 градусов ночью.

Осадки не прогнозируются ни в одном из регионов, хотя солнце будет в облаках. Ветер – юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, подробнее о погоде на конец октября читайте в материале "Апострофа": Конец тепла: что будет с погодой на выходные.

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