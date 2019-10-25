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Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Бабье лето завершается - впереди осенние будни

Артур Гор пятница, 25 октября 2019, 22:24
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Бабье лето завершается - впереди осенние будни Фото: pixabay.com

Второй месяц осени подходит к концу, однако температура воздуха в Украине по-прежнему остается достаточно комфортной и теплой. Сохранится ли эта тенденция на ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 26 октября, в Украине сохранится пасмурная погода, однако осадков не будет.

Теплее всего в этот день будет на юге и западе Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс" (на Закарпатье +21), а ночью температура воздуха опустится до +5-8 на западе и +7-10 синоптики прогнозируют на юге.

На остальной территории страны будет немного прохладнее: от 14 до 17 градусов выше нуля ожидается в дневное время суток и около 6-8 тепла (а на востоке +2-5) после захода солнца.

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В воскресенье, 27 октября, ни ситуация с осадками, ни температурная картина не претерпят кардинальных изменений. Только лишь на западе Украине дневные температуры воздуха немного подрастут: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях днем ожидаются почти летние 19-22 градуса выше нуля.

А вот начиная с понедельника, 28 октября, в Украине будет постепенно холодать.

Прогноз погоды на 26 октября
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Прогноз погоды на 27 октября
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Прогноз погоды на 28 октября
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Прогноз погоды на 29 октября
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Прогноз погоды на 30 октября
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На западе страны днем столбики термометров покажут температуру в диапазоне от 10 до 13 градусов (на Закарпатье +15-17), а ночью от 6 до 9 с отметкой "плюс".

На юге, востоке и в центре дневные температуры будут около 15-18 градусов тепла, а ночные от +5 до +9.

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В северных регионах Украины днем синоптики прогнозируют 12-14 градусов выше нуля, а после захода солнца столбики термометров покажут от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс".

Также начало недели будет окрашено дождями на западе Украины. Правда, характер осадков – кратковременный. На остальной территории страны облачно, но сухо.

Напоминаем, что в ночь с 26 на 27 октября Украина переходит на зимнее время. Не забудьте перевести стрелки часов на час назад.

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