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Утонул в тумане: опубликовано невероятное фото города в Украине

воскресенье, 27 октября 2019, 03:05
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Туман, который держится в Украине на протяжении уже больше чем недели, накрыл также город в Донецкой области, Краматорск.

Соответствующее фото было опубликовано на Twitter-странице "Добрый Шубин".

Автором снимка является фотограф Константин Брижниченко. На фото можно увидеть ветроэнергетическую установку, которая располагается за городом, возле поселка Ясногоровка. Однако на снимке из-за тумана видно только лопасти "ветряка", а земля, на которой он установлен, скрывается под плотным покровом.

Как ранее сообщал "Апостроф", столицу Украины, Киев, также на протяжении многих дней накрывает плотный туман: в стороне от обсуждений погодной ситуации не остаются и звезды шоу-бизнеса. В частности, "туманный" снимок был опубликован на Instagram-странице Верки Сердючки.

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