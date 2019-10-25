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Появились забавные фотожабы на сильный туман в Киеве

пятница, 25 октября 2019, 13:38
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В социальных сетях продолжают активно обсуждать густой туман, который покрывает Киев уже несколько дней.

Традиционным элементом таких обсуждений являются шутки и фотожабы. В частности, в связи с туманом часто вспоминают героев легендарного советского мультфильма "Ежик в тумане", диалоги которых адаптируют к условиям украинской столицы.

Используют для иллюстрации погодных условий Киева и других сказочных персонажей.

Отметим, жители Киева в социальных сетях также активно спорят по поводу того, чем же вызван "загадочный" туман: погодными условиями или загрязнением воздуха выбросами и дымом пожаров.

Напомним, подробнее об экологической ситуации и состоянии воздуха в Киеве и не только читайте в материале "Апострофа": Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине.

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