Российский сенатор Алексей Пушков после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с бойцом ООС на Донбассе заявил, что Киев не готов к разведению войск.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "Четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", - написал Пушков в соцсети.

По мнению сенатора, это демонстрирует "нулевую готовность" Киева к переговорам в нормандском формате. Однако известно, что на самом деле этих переговоров не хочет сам президент РФ Владимир Путин. Исходя из этого понятно, что россияне пытаются переложить вину на Украину.

Как сообщал "Апостроф", доброволец Денис Янтар, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, в период избирательной кампании резко критиковал тогдашнего главу государства Петра Порошенко и склонялся к поддержке Зеленского.