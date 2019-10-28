Громкое убийство в Харькове: появились интересные детали войны криминальных "авторитетов"

Неудачное покушение в Харькове на местного авторитета Георгия (Жору) Исакова было не первой попыткой заказного убийства и свидетельствует о переделе сфер преступного влияния при участии донецких "переселенцев".

Такое утверждение высказал на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, стрельба на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове, во время которой застрелили одного из участников местной преступной группировки Владимира (Тайсона) Бороха, была не первой попыткой убить авторитета Георгия (Жору) Исакова, который в свою очередь принадлежит к ОЗУ так называемого Князя.

"Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области", - утверждает Аброськин.

По данным Вячеслава Аброськина, киллером, совершившим покушение на Жору и убивший Тайсона, был некто Алексей Титов, житель Горловки (Донецкая область).

"С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония №12. На тюремном сленге имел статус "козла", работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденые "переселенцы", - считает высокопоставленный полицейский чиновник.

По его мнению, в Украине параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния "воров в законе" и лидеров преступных группировок.

"Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане", - делает неутешительные прогнози Вячеслав Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", в перестрелке в Шевченковском районе Харькова погиб свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Позже полицейские обнаружили внушительный арсенал оружия, который принадлежал Алексею Титову, устроившему смертельную стрельбу в Харькове возле супермаркета.