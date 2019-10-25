Бойня в Харькове: в сети указали на связь с резонансным убийством в Киеве

В пятницу, 25 октября, в перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Об этом сообщает канал "Ґрати" в Telegramсо ссылкой на адвоката подозреваемого в организации убийства россиянина Александра Лося Святослава Пархоменко.

Местные СМИ также уточняют, что убитый был "правой рукой" ранее освобожденного по "закону Савченко" Георгия Исакова. Последний был осужден за похищение человека и вымогательство.

В 2017 году Александр Лось и Владимир Борох были задержаны полицией. Лосю предъявили подозрение в причастности к убийству Дениса Вороненкова. Борох в деле проходил лишь как свидетель, при этом адвокат указывал, что он был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове произошла стрельба - предварительно, двое неизвестных стреляли из огнестрельного оружия в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова. Позже стало известно, что подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, в полиции указали, что он погиб при неудачной попытке метнуть в правоохранителей гранату.