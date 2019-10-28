Полиция с автоматами приехала в "гости" к бойцам в Золотое: фото и видео

В понедельник, 28 октября, в Золотое-4 на линии разграничения на Донбассе, где находятся члены "Национального корпуса", прибыли правоохранители.

Об этом сообщает LB.ua.

По словам самих представителей "Национального корпуса", им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта.

Однако прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения.

В Золотом-4 также находился заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян (бывший соратник лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого).

Как сообщал "Апостроф", Вадим Троян ранее заявлял, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие и находились в Золотом-4, вывезли его оттуда в сопровождении полиции.