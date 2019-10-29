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Принесет "сюрпризы" с океанов: синоптик дала прогноз аномальной зимы в Украине

вторник, 29 октября 2019, 22:14
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Зима 2019-2020 годов в Украине будет намного теплее, чем в прошлые годы, вплоть до плюсовых температур.

Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

"Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода", - отметила она.

При этом, предполагается, что количество теплых дней в зимний период увеличится. Также Балабух отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих. При этом, она назвала главную причину зимнего потепления в Украине, которой является значительное прогревание океанов - в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.

"В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы, и, наконец эти теплые влажные воздушные массы будут приходить в Европу и в Украину и будут способствовать тому, что температура воздуха в целом будет выше на 1-2 градуса, чем в начале этого века", - отметила специалист.

Подробнее о том, ожидает ли Украину холодная зима и какой будет погода в следующем году, читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.

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