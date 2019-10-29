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Скандал с "копами-похитителями" в Харькове: появились новые важные подробности

вторник, 29 октября 2019, 18:10
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ГБР начало расследование дела о возможном похищении автомобиля харьковскими полицейскими.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Уголовное производство зарегистрировано по информации, обнародованной в эфире одного из телеканалов.

Напомним, что автомобиль похитили полгода назад у киевлянина. Стоит заметить, что им пользовались двое братьев, которые являются действующими работниками полиции Харькова.

Следователи ГБР принимают меры по установлению местонахождения автомобиля и оснований его возможного противоправного использования правоохранителями.

Также, следователи дадут оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт угона автомобиля.

Уголовное производство открыто по факту превышения власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал "Апостроф", в Киеве появились ушлые мошенники, которые используя хитрую схему, угоняют машины у доверчивых автомобилистов.

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