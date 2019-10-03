Оставляют деньги под дворником: украинцев предупредили о хитрой "схеме" угона авто, фото

В Киеве появились ушлые мошенники, которые используя хитрую схему, угоняют машины у доверчивых автомобилистов.

О ней рассказали активисты dtp.kiev.ua в Instagram.

Мошенники оставляют 500 гривен, причем не фальшивые, на лобовом стекле и когда автомобилист, сев за руль и заведя свой транспорт, обнаруживает находку, то естественно, выходит из машины и потом происходит самое интересное.

"Вы выходите, оставляя машину заведенной, преступник садится за руль и давит по газам. Вы даже не успеваете ничего понять, так быстро и неожиданно все происходит!" – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на фото сняли мошенника, зарабатывающего на "жертвах" ДТП.

Также в Киеве поймали банду телефонных мошенников.