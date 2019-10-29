Так были обстрелы или нет? В сети ажиотаж из-за разведения сил в Золотом

Старт разведения сил в Золотом на Донбассе начался якобы с нарушения, касающейся наличия обстрелов в зоне разведения в течение недели.

Об этом говорится на видео, обнародованном в соцсетях добровольцами, находящимися на участке разведения. При этом сообщается, что несмотря на разведение сил в Золотом, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в этом населенном пункте ночью с понедельника на вторник.

В сети бурно отреагировали на грубое нарушение процесса разведения сил с украинской стороны.

В тоже время пользователи обращают внимание на тот факт, что боевики обстреляли не сам населенный пункт Золотое, а позиции ВСУ, расположенные рядом с зоной разведения.

Как сообщал "Апостроф", ранее было названо точное количество населенных пунктов, которые окажутся в зоне разведения сил на Донбассе.