"Северный поток-2": как Дания помогает Путину изолировать Украину

В Европе пал последний бастион, который противостоял России в плане строительства "Северного потока-2". Как стало известно в среду, 30 октября, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство "Северного потока-2". Таким образом, Дания предоставила России разрешение на прокладку по своему континентальному шельфу участка газопровода.

Ранее аналогичные разрешения на строительство "Северного потока-2" дали Германия, Финляндия и Швеция. "Апостроф" рассказывает, чем эта ситуация опасна для Украины.

Что такое "Северный поток-2" и зачем он России

Магистральный газопровод "Северный поток-2" будет проходить из России в Германию через Балтийское море. Он является фактическим дубликатом "Северного потока", протяженностью 1200 км. Разница между ними в точках выхода: СП-1 – Выборг, СП-2 – Усть-Луга.

Прокладка газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Общая ожидаемая мощность "Северных потоков" составляет около 110-120 млрд кубометров газа в год.

В России уверяют, что "Северный поток-2" - исключительно экономический проект, хотя очевидно, что его главная цель – удар по Украине, с которой у России в 2019 году заканчивается контракт на транспортировку газа в страны ЕС. Кроме того, есть опасения, что посадив Европу на газовую иглу, Россия сможет шантажировать страны ЕС, угрожая перекрыть поставки газа.

Завершение строительства СП-1 ожидается в ноябре 2019 года, а СП-2 – уже в декабре 2019 года.

Почему это опасно для Украины

Если будут запущены обе ветки "Северного потока", газотранспортная система Украины фактически окажется грудой металлолома, поскольку Россия целиком и полностью откажется от транзита газа через Украину. Таким образом, украинская ГТС будет использоваться только внутри страны, что, скорее всего, приведет к ее дальнейшему упадку, поскольку ГТС Украины уже давно нуждается в модернизации. А если ГТС будет нужна только Киеву – то и деньги на модернизацию придется искать в здесь.

Это также и удар по госбюджету Украины. Транзит российского газа в ЕС приносит Киеву в среднем около 20 млрд гривен ежегодно.

В России уверяют, что "потоки" только увеличат объемы транзита газа в ЕС, а украинская ГТС будет все также использоваться. Но, по мнению экспертов, это все лишь пустые слова, поскольку у России просто нет такого количества газа, которое можно будет транспортировать через "Северные потоки", украинскую ГТС, а также "Турецкий поток". Логично, что первой на исключение из уравнения стоит украинская ГТС.

"Продвижение первого "Северного потока" сопровождалось обещаниями сохранения украинского транзита и загрузки нового газопровода "вновь законтрактованным" газом в объеме 60 млрд кубометров. Разумеется, президент России, вряд ли пропустивший хотя бы одну церемонию подписания газпромовского контракта, знал, что никаких 60 млрд кубометров нет. И действительно, "Северный поток" был заполнен только за счет сокращения украинского транзита. Но слова о соблюдении интересов Украины были удобны европейским политикам и понятны простым телезрителям и читателям новостей", - заявил "Апострофу" директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Он также отмечает, что "Северный поток-2" с его программой оптимизации нацелены не просто на ликвидацию украинского транзита, но и на то, чтобы следующие поколения граждан Украины никогда не смогли заработать на транзите российского газа".

Кроме того, Украина будет иметь проблемы и с реверсными поставками газа из ЕС. Если раньше Киев мог просто платить странам ЕС и выбирать обусловленный объем газа еще на территории Украины, то теперь условия будут другими. А значит, нужен будет реальный реверс, что приведет к удорожанию газа для украинцев.

Что говорят в Европе

Тем временем в Германии поприветствовали решение Дании, но заявили, что Украина должна сохранить роль транзитера газа.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил следующее: "Мы всегда говорили, что у "Северного потока-2" есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем".

Он также отметил, что на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривала с президентом России Владимиром Путиным, и они обсуждали продолжение транзита газа через Украину в ЕС.

Отметим, что 28 октября в Брюсселе состоялись газовые переговоры Украины и России при посредничестве ЕС. И, несмотря на то, что представители Киева и Москвы остались довольны результатами переговоров по транзиту, европейская сторона выразила разочарование.

"К сожалению, должен сказать, что я разочарован сегодняшним исходом, и я заявляю об этом открыто", - заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович.