В сети показали фото яркого граффити в зоне разведения сил в Золотом

На Донбассе в населенном пункте Золотое, где началось разведение сил, в знак борьбы с оккупантами появилось символическое граффити.

Об этом сообщается на Telegram-канале "Последний блок-пост # Нет_Капитуляциии".

"Имели немного времени и вдохновения. Поэтому в Золотом появилось такое граффити", - говорится в сообщении.

Граффити складывается со слов: "Золотое - это Украина".

Надпись на заборе имеет желто-голубую окраску. Внизу нарисованы цветы, которые характерны для украинской степи: колоски и маки. Кроме того, нарисована карта Украины.

Напомним, что во вторник, 29 октября, на Донбассе началось разведение сил в Золотом и в ближайшее время аналогичные мероприятия начнутся в Петровском.

Подробнее о разведении сил на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.