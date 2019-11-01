Ночь была "тяжелой": в сети появилась яркая фотожаба с депутатами в Раде

На утреннем заседании Верховной Рады героями забавного фото стали несколько депутатов, в том числе Богдан Яременко, попавший с квандал с интимной перепиской.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Позже экс-нардеп Борислав Береза поделился в соцсети фотожабой с политиками.

"А выглядит как будто утро понедельника", "Скоро Новый год, начнут петарды с хлопушками проносить)))", "Самое прикольное, что каждый из этих депиков критиковал предыдущую Раду с пеной. КАЖДЫЙ! Каждый из них знал как надо! А теперь Ляшко с вилами вспоминается как "детский лепет". Так тот хоть за Украину голосно выступал... А эти про Украину вообще позабывали... напрочь", - пишут комментаторы.

Ранее в сети появилось продолжение интимной переписки Яременко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео со скандальным нардепом Ильей Кивой, на котором он опять не может найти места своим рукам.