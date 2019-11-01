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Решил расслабиться: "слугу народа" застукали в Раде за приятным развлечением, фото

пятница, 01 ноября 2019, 11:15
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Заместителя председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Павла Халимона заметили за игрой на смартфоне в зале Верховной Рады.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram канале "Bykvu.com".

На снимке можно увидеть, что народный депутат играет в одну из игр - представительниц популярного на мобильных телефонах жанра "три в ряд". При этом народный избранник держал гаджет таким образом, чтобы окружающим не было видно, чем он занят.

Отметим, Павел Халимон является одним из 15 заместителей главы фракции "Слуга народа" в парламенте, Давида Арахамии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось продолжение интимной переписки другого народного депутата из "Слуги народа" Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.

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