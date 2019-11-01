RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

21:59
Появились подробности странной смерти школьника в Прилуках
21:23
Украину заденет мощное землетрясение: опубликована карта наиболее опасных районов
20:28
В Киеве пропал мальчик с аутизмом: приметы и фото
20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
19:56
В Киеве эвакуируют центральный вокзал: что произошло
19:08
Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя
18:52
Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы
18:51
Опубликовано видео с последствиями обстрела боевиками Золотого-4
18:47
У оккупантов в Крыму произошло знаковое ЧП: фото
18:37
Не только потепление: синоптик предупредила об опасной погоде на выходные
18:27
Скандального Цемаха подловили на лжи пропагандистам Путина
18:24
Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину заденет мощное землетрясение: опубликована карта наиболее опасных районов

пятница, 01 ноября 2019, 21:23
переглянути новину українською

Сейсмолог Александр Кендзеры анонсировал сильное землетрясение, которое заденет часть Украины, в частности Закарпатье.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня"

Стоит отметить, что сейсмическая активность на Закарпатье - это редкое явление, которое случается раз в 100-120 лет. Последние толчки были зафиксированы в 1908 году.

Учитывая то, что Закарпатье сейсмически активный регион, то магнитуда землетрясения может достичь 8 баллов. Поэтому, людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево и Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Подкарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная часть Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же скрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее чем кирпичные.

Во время землетрясения людям, проживающим на первом или втором этаже того или иного дома лучше выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестницы в любой момент могут обрушиться. В помещении стоит как можно дальше отойти от окон и внешних стен, чтобы не пораниться осколками.

Как сообщал "Апостроф", 21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение, которому не было равных за последние 30 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: