Украину заденет мощное землетрясение: опубликована карта наиболее опасных районов

Сейсмолог Александр Кендзеры анонсировал сильное землетрясение, которое заденет часть Украины, в частности Закарпатье.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня"

Стоит отметить, что сейсмическая активность на Закарпатье - это редкое явление, которое случается раз в 100-120 лет. Последние толчки были зафиксированы в 1908 году.

Учитывая то, что Закарпатье сейсмически активный регион, то магнитуда землетрясения может достичь 8 баллов. Поэтому, людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево и Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Подкарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная часть Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же скрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее чем кирпичные.

Во время землетрясения людям, проживающим на первом или втором этаже того или иного дома лучше выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестницы в любой момент могут обрушиться. В помещении стоит как можно дальше отойти от окон и внешних стен, чтобы не пораниться осколками.

Как сообщал "Апостроф", 21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение, которому не было равных за последние 30 лет.