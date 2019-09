Рушились дома, кричали люди: Албанию всколыхнуло мощное землетрясение, фото и видео

21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение, которому не было равных за последние 30 лет.

Как пишут местные издания, в результате происшествия 68 человек были травмированы.

Магнитуда подземных толчков составляла 5,8. Эпицентр землетрясения расположен примерно в 60 километрах к северо-западу от Тираны. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

Местные СМИ сообщают, что при подземных толчках в городах тряслись здания, кирпичи с которых падали на автомобили. Также падали целые стены.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN