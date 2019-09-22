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Рушились дома, кричали люди: Албанию всколыхнуло мощное землетрясение, фото и видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 09:27
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21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение, которому не было равных за последние 30 лет.

Как пишут местные издания, в результате происшествия 68 человек были травмированы.

Магнитуда подземных толчков составляла 5,8. Эпицентр землетрясения расположен примерно в 60 километрах к северо-западу от Тираны. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

Местные СМИ сообщают, что при подземных толчках в городах тряслись здания, кирпичи с которых падали на автомобили. Также падали целые стены.

Жители в панике покидали свои дома. Всего было разрушено свыше 90 зданий в Дурресе и Тиране.

Ранее "Апостроф" сообщал, что исследователи NASA связали рост количества землетрясений на Земле с отдалением от планеты ее спутника – Луны.

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