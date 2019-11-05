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Возможно ли сильное землетрясение в Украине: ученые дали прогноз и важные советы

вторник, 05 ноября 2019, 07:44
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Фото: glavcom.ua

В Украине теоретически возможно сильное землетрясение, ведь сейсмически опасная территория находится в Карпатских горах, однако спрогнозировать, когда могут произойти подземные толчки точно невозможно.

Об этом заявил заместитель директора Института геофизики Александр Кендзера, сообщает "Сегодня".

"Если вам кто-то начнет прогнозировать "ближайшее", "дальнейшее" время (землетрясения, - "Апостроф"), то в таком случае вы можете ему не верить, - это не специалист, не сейсмолог", - сказал он.

По словам ученых, в случае сильного землетрясения в зоне Вранча его отголоски могут дойти восьмибальными толчками до Одесской области и Закарпатья.

Специалисты советуют при подземных толчках забыть о лифтах в многоэтажках и быстро бежать из дома. Лифт представляет опасность, поскольку его кабину может заблокировать.

Тем, кто живет выше третьего этажа и спуститься по лестнице не может, рекомендуют переждать толчки в квартире. Безопасных мест только два - просвет двери и угол несущих стен.

"Если перекрытия будут падать, то несущие стены будут оставаться. Небольшое пространство, где есть возможность спастись от обрушения конструкций", - пояснил начальник управления гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Олег Семиволос.

Кроме того, надо отойти от окон - есть угроза, что стекла потрескаются и ранят. Нельзя прятаться в ванной комнате, она может быстро обрушится из-за специфики постройки.

Как сообщал "Апостроф", 21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение, которому не было равных за последние 30 лет.

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