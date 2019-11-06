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Люди в истерике: стало известно о новом "землетрясении" на оккупированном Донбассе

среда, 06 ноября 2019, 07:47
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В поселке Объединенном в Макеевке, где недавно уже было землетрясение, жители почувствовали новый подземный толчок.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, толчки жители поселка оккупированного города почувствовали около семи часов вечера. Информацию о толчке подтвердили сразу несколько местных жителей.

В сети тут же стали делиться впечатлениями от происшедшего.

"Как хорошо, что наконец пришел русский мир в Макеевку!" – прокомментировал инцидент блогер Денис Казанский в Twitter.

Отметим, что землетрясения в Макеевке происходят уже давно, больше месяца. Люди очень напуганы и боятся, что их дома разрушатся.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые объяснили, возможно ли сильное землетрясение в Украине. Специалисты советуют при подземных толчках забыть о лифтах в многоэтажках и быстро бежать из дома.

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