Сериал "Чернобыль": появилось видео сравнения кадров из фильма с реальными событиями

Популярный сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO многие зрители и критики хвалят за детальное и правдоподобное изображение как самой трагедии на Чернобыльской АЭС, так и обычного быта людей того времени.

На Youtube канале "Thomas Flight" было опубликовано видео со сравнением кадров из сериала и документальной хроники.

На записи видно, как создателям удалось во многом в точности скопировать реальные события 1986-1988 годов. В частности, в деталях воспроизведена одежда ликвидаторов, техника, действия по борьбе с последствиями аварии, сцены с судом над руководителями Чернобыльской АЭС и прочее.

Напомним, подробнее о сериале и его влиянии на общество читайте в материале "Апострофа": Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных".