RU  UA  EN

суббота, 15 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 июня

08:30
В Запорожье скандал из-за избиения священника любителем российской пропаганды: фото
08:00
Троицкая родительская суббота и именины Юлии: какой праздник 15 июня
07:59
Суд над ветераном АТО в Италии: защита убитого журналиста сделала скандальное заявление
07:40
Малосольные огурцы за сутки: простой рецепт хрустящей закуски
07:31
Сериал "Чернобыль": появилось видео сравнения кадров из фильма с реальными событиями
06:36
Грозовая жара: синоптик дала прогноз на выходные
06:30
Гороскоп на 15 июня: Тельцы будут эмоциональны, а Водолеям нужно действовать
05:31
Ближе к природе: список лучших нудистских пляжей в Украине и за границей
04:42
На поверхности Марса заметили странные знаки: опубликовано фото
03:28
ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник: подробности и видео
02:41
Пейзаж без войны: опубликовано впечатляющее летнее фото Донбасса
01:34
Готовятся к новому празднику: оккупанты похвастались свежими фото и видео Керченского моста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сериал "Чернобыль": появилось видео сравнения кадров из фильма с реальными событиями

суббота, 15 июня 2019, 07:31
переглянути новину українською

Популярный сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO многие зрители и критики хвалят за детальное и правдоподобное изображение как самой трагедии на Чернобыльской АЭС, так и обычного быта людей того времени.

На Youtube канале "Thomas Flight" было опубликовано видео со сравнением кадров из сериала и документальной хроники.

На записи видно, как создателям удалось во многом в точности скопировать реальные события 1986-1988 годов. В частности, в деталях воспроизведена одежда ликвидаторов, техника, действия по борьбе с последствиями аварии, сцены с судом над руководителями Чернобыльской АЭС и прочее.

Напомним, подробнее о сериале и его влиянии на общество читайте в материале "Апострофа": Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как праздновать Троицу 2019: история, традиции и обычаи праздника

Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных"

Евровидение 2019: главные события финала

Евровидение 2019: все выступления второго полуфинала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: