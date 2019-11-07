RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

15:29
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
15:25
Готовит "запасной аэродром": сеть взбудоражили слухи о странной болезни Лукашенко
14:07
Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram
13:39
Солистка "НеАнгелов" заинтриговала поклонников белым платьем и фатой
12:42
Преклонила колено: Эмилия Кларк рассказала о неловкой встрече с принцем Уильямом
12:27
Подружки: Елена Кравец очаровала сеть снимком со старшей дочерью
12:06
Парень жаловался на зуд в ухе, но никак не ожидал найти там семейство тараканов
11:43
Звезду Голливуда "воскресят" в новом фильме через 64 года после смерти: идея понравилась не всем
11:15
Сегодня родится наш маленький Сережа: Бабкин забавно поздравил себя с днем рождения
10:56
Худшее, что со мной было: Леди Гага впервые рассказала о проблемах с психикой после изнасилования
10:05
Назван самый стильный мужчина Украины 2019 года: фото красавца
09:53
20 самых дорогих вещей знаменитостей, когда-либо проданных на аукционе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Махинации на тендерах: СМИ рассказали о коррупции в киевской больнице

четверг, 07 ноября 2019, 11:16
переглянути новину українською

Киевская городская клиническая больница №2 использует сомнительную схему для освоения бюджетных средств, в частности, проводит непрозрачные тендеры.

Об этом говорится в статье на сайте "СтопКор".

Отмечается, что больница использует схему для обхода тендерного законодательства и продвижения нужных поставщиков. Сущность ее заключается в том, что согласно статье 20 Закона Украины "О публичных закупках", для проведения процедуры торгов должно быть подано не менее двух предложений, однако в действие нормы закона вступают в случае, когда стоимость закупки превышает 200 тысяч гривен. Но, разбив тендер на две или несколько сумм ниже пороговой, недобросовестные заказчики избегают проведения прозрачного аукциона.

"Речь идет, в частности, про объявленнный 5 декабря 2017 тендер UA-2017-12-05-004018-c на закупку медицинских материалов (повязки атравматичные мазевые, губчатые и гидроколоидни, необходимые для ухода за постоперационный ранами, ожогами, пролежнями, диабетическими и трофическими язвами и т.д.) общей стоимостью 199 700 грн. Как видим, "странным" образом сумма закупки только на 300 гривен не дотягивает до порогового значения, регламентированного законодательством. И вдруг, всего за 2 дня, 7 декабря 2017, то же медицинское учреждение объявляет второй тендер UA-2017-12-07-002187-a - с таким же предметом закупки, но уже на сумму 49 900 грн", - пишет издание.

Оба тендера содержат одни и те же торговые марки (Grassolind® neutral, PermaFoam, Syspur-derm®, Hydrocoll®) в описании тендерного задания. Согласно международному реестру торговых марок, владельцем данных торговых марок является компания Paul Hartmann AG.

Отмечается, что тендерный комитет больницы в нарушение закона включил в спецификацию название конкретных торговых марок и уже на первой стадии закупки создав искусственный барьер для участия продукции других производителей, кроме Paul Hartmann AG. Таким образом, единственным участником и победителем обоих тендеров стало ООО "Архимед Медикал", которое является эксклюзивным импортером продукции Paul Hartmann AG в Украине.

Директором и учредителем ООО "Архимед Медикал" является Романек Николай Михайлович.

Романек также имеет отношение к предприятиям ООО "Украинский институт противопожарной экспертизы" и ООО "Хелскеа", которые фигурируют в нескольких уголовных производствах, в частности, связанных с завладение бюджетными средствам, выделенным учреждениям здравоохранения на закупку медицинских изделий путем подделки сертификатов соответствия на указанные медицинские изделия и реализации за бюджетные средства некачественных и не обеспеченных гарантийным и сервисным обслуживанием м едичних изделий.

Главврачом Киевской городской клинической больницы №2 в настоящее время является Доронина Людмила Леонидовна, однако в течение длительного времени (с 25 мая 1998 по 26 сентября 2019) клинику возглавлял Воронин Анатолий Васильевич.

Согласно декларации Воронина за 2018 год, при заработной плате 250 320 грн за год и пенсии медик обладает не только квартирой в столице, но и жилым домом на 200 квадратов в Остролучье, земельными участками Киевской и Кировоградской областях.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему ГПУ и Новосад забыли о деле Ликарчука и подделке результатов ВНО

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: