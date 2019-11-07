Махинации на тендерах: СМИ рассказали о коррупции в киевской больнице

Киевская городская клиническая больница №2 использует сомнительную схему для освоения бюджетных средств, в частности, проводит непрозрачные тендеры.

Об этом говорится в статье на сайте "СтопКор".

Отмечается, что больница использует схему для обхода тендерного законодательства и продвижения нужных поставщиков. Сущность ее заключается в том, что согласно статье 20 Закона Украины "О публичных закупках", для проведения процедуры торгов должно быть подано не менее двух предложений, однако в действие нормы закона вступают в случае, когда стоимость закупки превышает 200 тысяч гривен. Но, разбив тендер на две или несколько сумм ниже пороговой, недобросовестные заказчики избегают проведения прозрачного аукциона.

"Речь идет, в частности, про объявленнный 5 декабря 2017 тендер UA-2017-12-05-004018-c на закупку медицинских материалов (повязки атравматичные мазевые, губчатые и гидроколоидни, необходимые для ухода за постоперационный ранами, ожогами, пролежнями, диабетическими и трофическими язвами и т.д.) общей стоимостью 199 700 грн. Как видим, "странным" образом сумма закупки только на 300 гривен не дотягивает до порогового значения, регламентированного законодательством. И вдруг, всего за 2 дня, 7 декабря 2017, то же медицинское учреждение объявляет второй тендер UA-2017-12-07-002187-a - с таким же предметом закупки, но уже на сумму 49 900 грн", - пишет издание.

Оба тендера содержат одни и те же торговые марки (Grassolind® neutral, PermaFoam, Syspur-derm®, Hydrocoll®) в описании тендерного задания. Согласно международному реестру торговых марок, владельцем данных торговых марок является компания Paul Hartmann AG.

Отмечается, что тендерный комитет больницы в нарушение закона включил в спецификацию название конкретных торговых марок и уже на первой стадии закупки создав искусственный барьер для участия продукции других производителей, кроме Paul Hartmann AG. Таким образом, единственным участником и победителем обоих тендеров стало ООО "Архимед Медикал", которое является эксклюзивным импортером продукции Paul Hartmann AG в Украине.

Директором и учредителем ООО "Архимед Медикал" является Романек Николай Михайлович.

Романек также имеет отношение к предприятиям ООО "Украинский институт противопожарной экспертизы" и ООО "Хелскеа", которые фигурируют в нескольких уголовных производствах, в частности, связанных с завладение бюджетными средствам, выделенным учреждениям здравоохранения на закупку медицинских изделий путем подделки сертификатов соответствия на указанные медицинские изделия и реализации за бюджетные средства некачественных и не обеспеченных гарантийным и сервисным обслуживанием м едичних изделий.

Главврачом Киевской городской клинической больницы №2 в настоящее время является Доронина Людмила Леонидовна, однако в течение длительного времени (с 25 мая 1998 по 26 сентября 2019) клинику возглавлял Воронин Анатолий Васильевич.

Согласно декларации Воронина за 2018 год, при заработной плате 250 320 грн за год и пенсии медик обладает не только квартирой в столице, но и жилым домом на 200 квадратов в Остролучье, земельными участками Киевской и Кировоградской областях.