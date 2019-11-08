Бунт под Черниговом из-за смерти подростка: новое видео и важные доказательства от родителей

Родители погибшего на железной дороге в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко показали следы избиения на теле сына, которые вряд ли могли появиться от удара поезда.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Во время прощания с погибшим при загадочных обстоятельствах мальчиком, тело которого нашли на железнодорожных путях в Прилуках, родители Дениса Чаленка продемонстрировали снимки с повреждениями на его теле, которые, по их мнению, могут свидетельствовать об убийстве.





Уголовное производство, открытое по факту гибели Дениса Чаленка, расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения". Чтобы переквалифицировать его на "умышленное убийство" нужны соответствующие результаты экспертизы.

В пятницу, 8 ноября, будет проведен следственный эксперимент на железной дороге с привлечением такого же состава.

Родителей Дениса Чаленка в их требованиях справедливого следствия и наказания виновников гибели ребенка поддерживают местные активисты, которые проводили под полицейским участком акции протеста с силовым противостоянием и сожжением шин.

Как сообщал "Апостроф",раньше в одной из школ Киева из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка. По данным следствия, она сделала это намеренно.