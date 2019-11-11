Виноват не только климат: появились тревожные данные о катастрофе с озером Свитязь

Озеро Свитязь, которое является самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело, но при этом эксперты из Шацкого национального парка утверждают, что ничего трагического не произошло.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "24 канала".

Эксперты считают, что проблемы с уровнем воды в Свитязе могли возникнуть из-за длительного отсутствия осадков, а также из-за строительства карьера в Беларуси, который забрал часть подземных вод Украины.

При этом старший научный сотрудник парка Петр Юрчук утверждает, что ситуация скорее связана с изменениями климата – повышение температуры воздуха в среднем на 2 градуса за последнее лето. Также осадков стало меньше в среднем на 72,5 мм. Он опроверг версию с Беларусью.

"Вопрос белорусского карьера полностью не изучен. Я думаю, что однозначно это не влияет на обмеление озер. Поскольку из-за отсутствия осадков вода упала не только в Шацких озерах, но и в других водоемах, в том числе и в прудах и реках на Волыни. А карьер на все это точно влиять не может", – заявил Юрчук.

Версию обмеления из-за массовой вырубки леса эксперт также опроверг, отметив, что рубок здорового леса на этой территории нет.

Ранее "Апостроф" публиковал статью относительно катастрофы со Свитязем "На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь".