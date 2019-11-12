Сплошное одиночество: появились свежие фото путинского моста в Крым

В интернете обнародовали свежие фото Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏Судя по фото, аншлага на мосту не наблюдается, несмотря на то, что в Крыму установилась почти летняя погода - в некоторых городах столбики термометров поднялись до +29 градусов днем, из-за чего на пляжах снова появились отдыхающие.

"Поездатые поезда нужны! Ими танки-снаряды таскать сподручнее! Кроме воровства и военной логистики, скрепомост смысла имеет не много. Ну, еще судоходство украинское кошмарить. Да, это аншлаг традиционный, свежий", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли оккупантов Крыма, которые на смену украденному в Ялте оборудованию для уборки набережной взяли неприспособленный транспорт к этому.