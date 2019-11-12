RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

09:09
Заметали следы: отец погибшего в Прилуках школьника раскрыл новые детали трагедии
08:47
Ракетный удар по ВСУ: Билецкий показал позиции, с которых враг атаковал бойцов ООС
08:28
Пришлось делать аборт: под Николаевом насильник поиздевался над 14-летней девочкой
07:51
Сплошное одиночество: появились свежие фото путинского моста в Крым
07:30
В Киеве жестоко поиздевались над мужчиной, уснувшим на остановке: видео
07:21
День Зиновия и Зиновии: что нельзя делать 12 ноября
07:00
Любимые роллы за час: рецепт и советы для приготовления дома
06:58
В Харькове девочки устроили дикую драку из-за парня: сеть ужаснуло видео
06:20
Немного похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз на 12 ноября
05:02
Во что оккупанты превратили историческую памятку в Крыму: грустное фото
04:15
Это не шутки: сеть рассмешило фото "модной" одежды от пропагандистов ДНР
03:10
Ученые зафиксировали в космосе мощный термоядерный взрыв: что произошло, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сплошное одиночество: появились свежие фото путинского моста в Крым

вторник, 12 ноября 2019, 07:51
переглянути новину українською

В интернете обнародовали свежие фото Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏Судя по фото, аншлага на мосту не наблюдается, несмотря на то, что в Крыму установилась почти летняя погода - в некоторых городах столбики термометров поднялись до +29 градусов днем, из-за чего на пляжах снова появились отдыхающие.

"Поездатые поезда нужны! Ими танки-снаряды таскать сподручнее! Кроме воровства и военной логистики, скрепомост смысла имеет не много. Ну, еще судоходство украинское кошмарить. Да, это аншлаг традиционный, свежий", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли оккупантов Крыма, которые на смену украденному в Ялте оборудованию для уборки набережной взяли неприспособленный транспорт к этому.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: