Против топ-пропагандиста Путина возбудили дело: опубликован документ

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева, который недавно стал героем искрометной карикатуры.

Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

"Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед", - написал он.

Также Гончаренко озвучил надежду на то, что "романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки".

Как сообщал "Апостроф", ранее российский пропагандист Владимир Соловьев резко высказался в адрес покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.