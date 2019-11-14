Жизнь оборвалась внезапно: появились фото прощания с волонтером, которая помогала бойцам ВСУ

13 ноября в Днепре попрощались с волонтером Натальей Ивановой.

Фотографии с траурной церемонии опубликовали в Facebook спецкор Media company FM-TV Сергей Тищенко и режиссер Петр Святецкий.

Прощались с Ивановой на территории Днепровской горбольницы №2. Гроб с телом женщины покрыли красно-черным флагом. Умершей несли желто-голубые венки в цвет национального флага и красные гвоздики.

Натали Иванова помогала добровольцам и военным ВСУ. Между собой бойцы называли ее "мама Наталья".

Как уже информировал "Апостроф", волонтер Наталья Иванова умерла 12 ноября от сердечного приступа.