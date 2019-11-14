RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

08:14
Если нет права на пенсию: кто может получать соцпомощь в Украине
07:46
Вылетел на встречку: на Закарпатье произошло жуткое ДТП со множеством жертв, фото и видео
07:27
Появились данные о состоянии командира ВСУ, подорвавшегося на Донбассе
07:16
В России парень устроил смертельную стрельбу в колледже и покончил с собой: фото и видео
07:00
Шоколадный торт Птичье молоко: как приготовить вкусный десерт к празднику
06:20
Тепло, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 14 ноября
05:07
В детском лагере в Крыму загадочно погибла школьница: детали трагедии
04:36
Кентавр и другие "звери": в России показали "детей" робота Федора, которых запустят в космос
04:12
Не Шевченко: названа самая распространенная фамилия в Украине
03:26
Как призраки в тумане: в штабе показали фото подготовки к боям артиллерии ВСУ
02:23
Бойцы ООС сыграли свадьбу на передовой: сеть растрогали фото
01:15
Илон Маск собирается построить завод в Европе: детали грандиозного проекта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились данные о состоянии командира ВСУ, подорвавшегося на Донбассе

четверг, 14 ноября 2019, 07:27
переглянути новину українською

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Евгений Коростелев, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине 12 ноября, в настоящее время находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, у него травматический шок.

Об этом сообщает "АрмияInform".

По словам медиков, состояние Коростелева стабильно тяжелое. Он получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей.

Кроме того, в этот же госпитали были доставлены и двое других бойцов, пострадавших в результате подрыва на мине. Сейчас продолжается их медицинское обследование.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: