Появились данные о состоянии командира ВСУ, подорвавшегося на Донбассе

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Евгений Коростелев, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине 12 ноября, в настоящее время находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, у него травматический шок.

Об этом сообщает "АрмияInform".

По словам медиков, состояние Коростелева стабильно тяжелое. Он получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей.

Кроме того, в этот же госпитали были доставлены и двое других бойцов, пострадавших в результате подрыва на мине. Сейчас продолжается их медицинское обследование.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.