Военный грузовик попал в тяжелое ДТП под Бердянском: фото

В Бердянском районе (Запорожская область) на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск перевернулся военный КрАЗ, водителю понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "ПроБердянск".

ДТП с участием военных произошло в пятницу, 15 ноября, около полудня, возле села Червоне поле.

По предварительным данным, пострадал водитель военного КрАЗа.

Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, представители военной службы правопорядка и Государственного бюро расследований.

О причинах и подробностях происшествия пока не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", вечером 14 ноября на Лесном массиве Киева случилось серьезное ДТП: на перекрестке столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.