Военный грузовик попал в тяжелое ДТП под Бердянском: фото

В Бердянском районе (Запорожская область) на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск перевернулся военный КрАЗ, водителю понадобилась медицинская помощь.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "ПроБердянск".
ДТП с участием военных произошло в пятницу, 15 ноября, около полудня, возле села Червоне поле.
По предварительным данным, пострадал водитель военного КрАЗа.
Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, представители военной службы правопорядка и Государственного бюро расследований.
О причинах и подробностях происшествия пока не сообщается.
Как сообщал "Апостроф", вечером 14 ноября на Лесном массиве Киева случилось серьезное ДТП: на перекрестке столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.