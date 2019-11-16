Адвокат задержанного в Киеве банкира заявил о пытках

Адвокат главы Укрэксимбанка Александра Гриценко, которого задержали в Киеве 16 ноября, заявил о том, что его клиента пытали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокат Денис Галанский заявил, что задержание якобы было осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил адвокат Гриценко.

По утверждению адвоката, вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов", – подытожил адвокат.

Как ранее сообщал "Апостроф", руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках дела о легализации доходов, полученных незаконным путем топ-чиновниками при экс-президенте Викторе Януковиче.