Кровь будет забыта: появилась мощная фотожаба на заявление Коломойского

В сети мощной фотожабой высмеяли скандальное заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

Ее опубликовали в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

На фотожабе можно увидеть фото Коломойского и сотни гробов погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

"Дайте десять лет и кровь будет забыта", - говорится в подписи к коллажу.

В сети не удержались от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветераны АТО жестко обратились к Зеленскому из-за Коломойского, потребовав отреагировать на его высказывания о необходимости мира и сотрудничества с Россией. По мнению ветеранов АТО, в интервью изданию NY Times Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью о государственной измене.

Также Коломойский отличился заявлением о непобедимости войск Путина и войне США с Россией.