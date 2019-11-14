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Кровь будет забыта: появилась мощная фотожаба на заявление Коломойского

четверг, 14 ноября 2019, 18:19
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В сети мощной фотожабой высмеяли скандальное заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

Ее опубликовали в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

На фотожабе можно увидеть фото Коломойского и сотни гробов погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

"Дайте десять лет и кровь будет забыта", - говорится в подписи к коллажу.

В сети не удержались от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветераны АТО жестко обратились к Зеленскому из-за Коломойского, потребовав отреагировать на его высказывания о необходимости мира и сотрудничества с Россией. По мнению ветеранов АТО, в интервью изданию NY Times Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью о государственной измене.

Также Коломойский отличился заявлением о непобедимости войск Путина и войне США с Россией.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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