Появились фамилия и фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В субботу, 16 ноября, на Донбассе погиб 31-летний военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.

Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

"Военнослужащий погиб от пули снайпера боевиков. Война продолжается... Безжалостная... Опять боль потери... Вражеская пуля оборвала жизнь нашего собрата Артема Соколова..." – говорится в сообщении.

Отметим, что боевики устроили новую провокацию на Донбассе. В частности, именно в субботу, 16 ноября, стало известно об активизации снайперов боевиков.

Как ранее сообщал "Апостроф", из-за взрывов боеприпасов под Балаклеей, Харьковской области, которые произошли 15 ноября, погибло двое военнослужащих: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак. Позже в больнице скончался еще один из пяти пострадавших военных во время взрывов в Балаклее.

Также в воскресенье, 17 ноября, при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина.