Прошли мыс Меганом: появились новые данные о движении захваченных кораблей в Украину

Захваченные корабли в Азовском море в 2018 году на пути в Украину прошли мыс Меганом у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Наши буксиры сопровождают ракетный катер ВМФ РФ «Ивановец» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный". Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера - в 60 милях от Меганома", - написал он.

По словам журналиста, собственно передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу" состоится ночью, 18 ноября.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, где именно будет происходить передача украинских кораблей.