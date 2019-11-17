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Возврат Украине захваченных кораблей: что известно на данный момент

воскресенье, 17 ноября 2019, 19:36
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Передача захваченных украинских кораблей во время атаки России в Азовском море пройдет вблизи Южного берега Крыма.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Керчь ФМ.

На данный момент захваченные корабли ожидают украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

Сейчас они стоят примерно в 13 милях от берега в районе Алупки. Как сообщает Одесский курьер, после передачи захваченные корабли на буксире отведут в Одессу.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия сделала неожиданное заявление про возвращение Украине захваченных кораблей, учитывая проведение саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

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