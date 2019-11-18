Начинает холодать: синоптики дали детальный прогноз на начало недели в Украине

В начале следующей недели, 18-20 ноября, в Украине похолодает, однако осадков на большей части территории страны не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября ожидается переменная облачность. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов, на Закарпатье до 17 градусов; на остальной территории ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла; в восточных областях, на севере Левобережья и Днепропетровской области 19 ноября 2-7 градусов тепла.

20 ноября в западных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в западной части и на крайнем юге ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов, на Закарпатье до 15 градусов тепла; на остальной территории ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза (21 ноября в восточных областях и на севере Левобережья 4-10 градусов мороза), днем 0-5 градусов тепла.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни.