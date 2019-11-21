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Глава ГПУ раскрыл детали переходного правосудия на Донбассе

четверг, 21 ноября 2019, 21:42
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20 ноября во Генеральной прокуратуре Украины обсудили детали переходного правосудия во время военного конфликта в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Правосудие переходного периода - это тот механизм, который, как показывает международный опыт, может помочь справиться с задачей преодоления последствий конфликта, реинтеграции территорий и людей. Одним из его основных элементов является привлечение виновных к ответственности за совершение тяжких международных преступлений. Это и военные преступления и преступления против человечности ", - сказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В структуре Генеральной прокуратуры уже создали Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Уже сейчас разработали проекты, посвященные защите прав людей на оккупированных территориях и защиты лиц, которые были лишены свободы в условиях военного конфликта. Во время работы над документами использовали ведущий мировой опыт.

"Фактически, это "дорожная карта" , применяемая в мире для выхода из вооруженного конфликта, преодоление его последствий, достижения мира, обеспечение неповторения конфликта, расследование тяжких преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта и обеспечения защиты прав человека", - сказал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ранее "Апостроф" уже сообщал, какая судьба ждет наемников, которые взяли в руки и оружие, чтобы воевать против украинского народа. Так, 10 июля суд в Дортмунде, Германия, приговорил выходца из Кыргызстана с немецким паспортом, Алекса Д., к двум годам условно за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.

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