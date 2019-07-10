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В Германии боевик с Донбасса отделался испугом в суде: подробности

среда, 10 июля 2019, 23:57
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В среду, 10 июля, суд в Дортмунде, Германия, приговорил выходца из Киргизстана с немецким паспортом, Алекса Д., к двум годам условно за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, гражданина Германии задержали в 2016 году, после того как он вернулся с Донбасса. Его обвиняли в наемничестве, запрещенном законами государства, однако учитывая признание обвиняемым своей вины, суд дал ему условный срок. От полноценного заключения Алекса спасло то, что прокурорам не хватило доказательств для подтверждения его непосредственного участия в военных действиях.

"На фотографиях мы видим обвиняемого со снайперской винтовкой. Он говорит, что только охранял больницу. Снайперская винтовка для этого не нужна", - заявил прокурор в этом деле Кристоф Кестер (Christoph Köster) в заключительной речи.

Уже после судебного заседания прокурор сказал журналистам, что такие отговорки ему приходилось слышать ранее на подобных процессах: наемники "Исламского государства", вернувшиеся из Сирии, тоже утверждают, что на фронт не шли, а лишь "помогали в хозяйстве" и "мыли туалеты ".

Алекс Д. утверждает, что поехал воевать, имея лучшие мотивы - не мог смотреть на страдания детей. Сколько страданий нанес детям он сам, неизвестно, но суд отнесся к словам бездетного подсудимого серьезно и обязал его пожертвовать 800 евро в пользу гуманитарной организации, помогающей детям в беде.

Как отмечается, Алекс Д. родился в 1975 году в столице современного Киргизстана, Бишкеке (тогдашнем Фрунзе). Его родители переехали в Германию в 1995 году, сам он – в 2001. Немецкий язык он знал плохо, на работу устроиться не мог, по собственному признанию запил, начал употреблять наркотики, "и всякое такое прочее". На его счету в Германии – изнасилование, избиение и вымогательство.

В августе 2014 года он через Россию отправился на восток Украины. Конфликт, который там начался, Алекс, чей отец - украинец, "взял близко к сердцу" и "считал своим гражданским долгом помочь". На Донбассе наемник присоединился к бригаде "Кальмиус". Это формирование сепаратистов участвовало в крупнейших боевых столкновениях на Донбассе: битве за Иловайск летом 2014 и за Дебальцево зимой 2015 года. По словам Алекса, то, что он увидел в зоне конфликта, "невозможно представить тем, кто живет мирной жизнью".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сторонники боевиков так называемых ДНР-ЛНР собирают в сети помощь для очередного "брошенного" наемника из Сербии, Славиши Митровича.

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