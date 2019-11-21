Не теряет времени: "работа" наглого вора в кафе Днепра попала на видео

В одном из кафе Днепра наглый вор обворовал девушку, которая сидела за соседним столиком.

Соответствующее видео появилось в паблике "ДТП Украины" в Facebook.

На видео видно, как это произошло.

Девушка сидела за соседним столиком, была увлечена чем-то в телефоне, небольшая сумочка была рядом с ней. Злоумышленник и жертва сидели спиной друг к другу.

Мужчина поднял руку над спинками диванов и забрал сумку. Спустя несколько секунд спрятал добычу в свой рюкзак и ушел. Девушка не успела даже заметить пропажи.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты устроили самосуд над вором, который возле одного из киевских торговых центров ограбил пожилого мужчину.

Кроме того, в Белогородке Киевской области вор за одну ночь ограбил несколько десятков жилых домов. Его удалось снять сразу на несколько камер.