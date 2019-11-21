Появилась забавная фотожаба на скандал со сливом в сеть записей разговоров "слуг народа"

В сети активно обсуждают скандал с публикацией аудиозаписи разговора якобы депутатов от "Слуги народа" с полицией Кривого Рога.

Так, новую фотожабу на данную тему опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

Свою работу он представил кадром с киноленты "17 мгновений весны". На ней Генрих Мюллер якобы говорит Айсману следующую фразу:

"Что, опять новые аудиозаписи? Такое впечатление, что если твоего голоса нет на пленке, то и не член партии, и не работаешь в Рейхскомиссариате".

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Антон Поляков, исключенный из президентской фракции "Слуга народа", рассказал о подкупах на парламентских выборах, о которых якобы знал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.