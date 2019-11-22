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Великан и бабушка: сети повеселило фото Путина с известной россиянкой

пятница, 22 ноября 2019, 10:19
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В сети высмеяли фото президента России и композитора Александры Пахмутовой.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Снимок был сделан во время вручения Путиным ордена Пахмутовой.

"В Кремле вообще любят мизансцену "Путин и Пахмутова" - потому что она чуть ли не единственная, по сравнению с кем Путин - гигант!", - прокомментировал фотографию Голобуцкий.

В сети посмеялись над снимком и прокомментировали его.

Напомним, 21 ноября в Кремле Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград. В числе награжденных была композитор Александра Пахмутова. Ей президент вручил высшую награду России - апостола Андрея Первозванного.

Как сообщал "Апостроф", президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал "героем" карикатуры. На этот раз в сети его высмеяли из-за скандальных кадровых решений по Совету при президенте по правам человека.

Иванна Шовкун Версия для печати
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Раздел: Общество
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