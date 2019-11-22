Русский солдат и краденому унитазу рад: новые фотожабы и карикатуры про мародерство на украинских кораблях

С утра, 22 ноября, в сети была опубликована сразу пачка забавных фотожаб и карикатур, посвященных мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

Работы известных карикатуристов и фотожабы были опубликованы в Facebookи Telegram.

Так карикатурист Андрей Петренко показал кражу унитазов как большую геополитическую победу россиян, похожую карикатуру представил автор с ником "Критикан". А в фотожабах пользователи высмеяли лично президента Владимира Путина, показав краденный с украинского корабля унитаз его достижением, а также символом влияния. Также авторы высмеяли российских солдат, которые занимались мародерством.

Как сообщал "Апостроф", ранее освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер сообщил, что с возвращенных кораблей исчезло его ношенное нижнее белье.