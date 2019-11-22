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Воевал с Яценюком и трехлетними детьми: Мазур рассказал про абсурдное дело против него в России

пятница, 22 ноября 2019, 08:05
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Россия переслала Польше материалы "чеченского дела", по которой поляки задержали гражданина Украины и ветерана АТО Игоря Мазура.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Мазура, 22 ноября с делом должен ознакомится украинский консул. Он встретится с окружным прокурором и ему, отметил ветеран АТО, дадут ознакомится с делом.

"Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клиха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток; еще показания нескольких россиян, сидящих в российских тюрьмах, сидели за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что по тем материалам я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сказал активист.

Напомним, что 46-летний Игорь "Тополя" Мазур приехал в Польшу, чтобы посетить официальное мероприятие, на которое его пригласила вице-спикер польского сейма Беата Мазурек. На пропускном пункте его задержали 9 ноября по требованию РФ, которая обвиняет украинского добровольца в участии в боях боях против федеральных войск во время первой чеченской войны в 1994-1996 годах.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о массовых задержаниях 19 украинцев, помимо ранее задержанного в Польше по запросу российских властей ветеран АТО Игорь Мазур, который вернулся в Украину.

Иванна Шовкун Версия для печати
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Раздел: Общество
Теги: Мазур, Россия, дела

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