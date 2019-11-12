В Украине сделали важное заявление по задержанному в Польше ветерану АТО

Ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, которого недавно задержали в Польше, в ближайшее время должны исключить из списков Интерпола.

Такое заявление сделала замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, информирует Interfax.

"Перечень Интерпола и сотрудничество с Интерполом ведет министерство внутренних дел, и они держат это сейчас на контроле. Я только что контактировала с господином Геращенко (заместитель министра внутренних дел – ред.), и он сказал, что в ближайшее время Мазур должен быть исключен с этого перечня", - сказала Зеркаль.

Напомним, что 46-летний Игорь "Тополя" Мазур приехал в Польшу, чтобы посетить официальное мероприятие, на которое его пригласила вице-спикер польского сейма Беата Мазурек. На пропускном пункте его задержали по требованию РФ, которая обвиняет украинского добровольца в участии в боях боях против федеральных войск во время первой чеченской войны в 1994-1996 годах.

Ветерана войны на Донбассе задержали польские таможенники 9 ноября на автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыне.

Как сообщал "Апостроф", украинский омбудсмен заявила, что суда над Мазуром не будет.

Сам Мазур опроверг обвинение российских властей в том, что он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.