Царь уже не тот: появилась забавная карикатура на Путина

В сети активно обсуждают новую карикатуру на президента России Владимира Путина.

В частности, в сети показал карикатуру, на которой изобразили Путина с золотым унитазом на голове.

Интересно, что год назад американские издания выкладывали похожее фото, когда изобразили российского президента с короной на голове.

Напомним, что на свежих фото президента РФ Владимира Путина, сделанных в московском метро, обратили внимание на странности с ногами у российского лидера.

Как сообщал "Апостроф", а августе пользователи интернет заметили разницу во внешности Путина на фотографиях, сделанных с интервалом в одну неделю.

Также ранее в сети показали для сравнения несколько фотографий президента Российской Федерации Владимира Путина.