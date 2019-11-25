Суд уменьшил залог одному из главных фигурантов дела Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн", - сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Защита иницировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.

"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответсвенно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал он.

Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Ранее "Апостроф" рассказал, как сейчас продвигается расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк и почему предполагаемые организаторы преступления - еще на свободе.