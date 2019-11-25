В Одессе силовики пытались провести обыски у адвоката, который защищает европейского инвестора от рейдерства

В Одессе 22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры пытались провести обыски в доме и автомобиле адвоката Александра Погорелова.

Об этом сообщило Адвокатское объединение "Barristers".

Все факты зафиксированы на видеосъемку. Адвокатское объединение "Barristers" выложило их на своем сайте и странице в Facebook.

Осуществить обыск имущества пытались без разрешения следственного судьи. Кроме того, не было оснований для срочного проникновения в помещение без согласия владельца для проведения следственных действий, - об этом говорит в видео адвокат Екатерина Грицак.

Прокурор не предоставил документы на обыск, не ознакомил адвоката с предписанием, не сообщил кто понятые. Это является нарушением украинского законодательства, - отметила Грицак.

На видео обнародованном "Barristers" видно, когда правозащитник Александр Погорелый садился в свой автомобиль, сотрудник СБУ угрожал открыть огонь из огнестрельного оружия. По требованию представиться и зафиксировать факт угрозы жизни прокурор сначала молчала, а потом начала защищать работников СБУ.

На видеоматериалах также зафиксировано как спецназовцы повалили на землю адвоката Александра Погорелова и заломили ему руки. На вопрос адвоката "задержание ли это?" ему ответили "нет", но продолжили заламывать руки, отбирая ключи от автомобиля. Также, СБУшники применили силу и против адвоката Екатерины Грицак.

Авторитетное Адвокатское объединение "Barristers" официально выразило возмущение на такие действия СБУ и ГПУ.

В открытом обращении к общественности юристы указали на ряд процессуальных нарушений:

- Расследование уголовного производства не относится к подследственности органов предварительного расследования СБУ.

- Следователь и прокурор не подтвердили свои полномочия в производстве, не показали выписку из Единого реестра досудебных расследований, а также поручение о расследовании в этом уголовном производстве.

- Правоохранители пытались незаконно проникнуть в жилье не имея для этого решения следственного судьи.

- Работники СБУ угрожали применить оружие, незаконно задержали двух адвокатов (Погорелого и Грицак), вмешивались в деятельность адвокатов, проникли в автомобиль без правовых оснований и нарушили право на защиту.

Поэтому работники СБУ и ГПУ нарушили ряд статей Уголовно-процессуального кодекса, - говорится в заявлении Адвокатского объединения "Barristers".

Напомним, что Александр Погорелый - адвокат бизнесмена из Эстонии Марселя Вихманна, который в конце 2013 года начал инвестиционный проект в Затоке стоимостью около € 50 млн.

Предполагалось строительство набережной, аквапарка, реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, строительство гостиниц и создание современных площадок для проведения всеукраинских и международных фестивалей, концертов и культурных событий.

Впрочем позже выяснилось, что 12 га набережной хотят вывести в частную собственность и таким образом отобрать у общины эти земли - об этом на пресс-конференции 6 августа заявил адвокат Александр Погорелый и представитель эстонского инвестора Тонно Вакх.

Погорелый отметил, что это произошло после того, как местная мафия потребовала от эстонского инвестора долю в бизнесе в размере 30%.

После отказа, имущество Вихманн поджигали около 35 раз, а на адвоката Погорелого даже организовали покушение. Как выяснили правоохранительные органы, заказчиком убийства был секретарь поселкового совета Вячеслав Бокий, ему помогал Юрий Христов, производство по нему и еще трем обвиняемым было передано в суд, но их выпустили из-под стражи.

Представитель эстонского инвестора Тонно Вакх предполагает, что на бизнесмена пытаются давить уголовными делами под прикрытием ГПУ и СБУ.