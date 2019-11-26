День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, православные верующие чтят память святого Иоанна Златоуста, который является одним из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Считается, что в этот день нельзя ругаться и завидовать. Лучше отказаться от тяжелой работы по дому, не думать о плохом и не давать в долг. Также нельзя стричься, делать крупные покупки, а ненужные вещи в этот день стоит выбросить или отдать нуждающимся. Нужно быть очень осторожным с огнем, а еще лучше - не зажигать его.

Иоанну Златоусту молятся о наказании для взяточников и мошенников, но проклинать их нельзя, чтобы не прогневить Бога. В этот день ранее активно следили за погодой. Люди верили, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах: будет крепчать мороз.

Согласно преданиям, Иоанн родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец умер вскоре после рождения сына, и мать Анфуса решила больше не выходить замуж и отдать все силы воспитанию Иоанна. Он учился у лучших философов и риторов, рано начал серьезно изучать Священное Писание и углубляться в молитву.

Через несколько лет, когда мать Иоанна умерла, он принял иночество. В 381 году епископ Мелетий Антиохийский посвятил Иоанна в сан диакона, а в 386 году, когда Иоанну было почти сорок, он был назначен епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера.

В 397 году Иоанн Златоуст был вызван в Константинополь, чтобы занять место архиепископа, но вскоре попал в опалу. Зимой 406 года святой был болезнью прикован к постели, но его недоброжелатели захотели сослать его еще дальше. Несколько месяцев больной архиепископ провел в дороге и умер в сентябре 407 года в Команах.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год-2020.